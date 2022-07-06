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Mersin'de tereyağından kıl çeker gibi cep telefonunu çantadan çaldı

#Mersin#Polis#Hırsızlık

Mersin'de yolda yürüyen bir kadının çantasındaki cep telefonunu 'tereyağından kıl çeker gibi' çalarak hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden şüpheli, güvenlik kameralarınca tespit edilerek yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 2 ayda Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, evden, işyerinden ve otodan hırsızlık olayları ile yankesicilik ve kapkaç olaylarına karıştığı belirlenen 217 şüpheli yakalandı. Bu süreçte evden hırsızlık olaylarında yüzde 36 oranında azalma meydana gelirken, kapkaç olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin tamamı ise yakalandı. Aynı dönemde yankesicilik olayları da yüzde 38 oranında azalırken, meydana gelen olayların yüzde 90’ı aydınlatıldı. Çarşı ve mahalle bekçilerinin yapmış oldukları uygulamalar ise özellikle evden hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüpheli şahıslar için caydırıcı bir etken oluşturdu.

HIRSIZLIK VE KAPKAÇ ANLARI KAMERADA

Öte yandan bu dönemde meydana gelen hırsızlık, kapkaç ve yankesicilik olaylarının bazıları güvenlik kameralarına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerin birinde, yolda yürüyen kadının arkasından yaklaşan şüphelinin, kadının çantasındaki cep telefonunu 'tereyağından kıl çeker gibi' çalarak hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği görüldü. Kameralara yansıyan diğer görüntülerde ise bir araçtan yapılan hırsızlık olayı ile evden yapılan hırsızlık olayları yer aldı.

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#Mersin#Polis#Hırsızlık

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