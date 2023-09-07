×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Mersin'de tefecilere şok operasyon! Çatıda saklanırken yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#Polis#Tefeci
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2023 11:09

Mersin'de ihtiyacı olanlara faizle borç para vererek senet imzalatan tefecilere yönelik yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri, çatıda saklanırken, dronla tespit edilerek yakalandı. Şüpheliler, sorguya alındı.

Haberin Devamı

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede son günlerde tefecilere yönelik artan şikayetler üzerine harekete geçti. Çalışma yapan ekipler, ilçe genelinde ihtiyacı olanlara faizle borç para veren kişilerin, karşılığında boş senetlere imza attırdığını belirledi. Ekipler, tefecilerin aldıkları senetleri kendilerine göre doldurup, icra takibi başlatıp ev ve arsaları kendi üzerlerine devraldıklarını da tespit etti.

Şüphelilerin kimliğini belirleyen ekipler, 130 polisin katılımıyla sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Hareket polislerin de destek verdiği operasyonda C.K., C.K., H.K., Ö.G., D.G., Y.K., A.Ç., İ.F., E.F., A.E., M.C., U.Y.C., M.B. ve H.Ç. gözaltına alındı.

ÇATIDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Haberin Devamı

Dronla kayıt altına alınan operasyonda şüphelilerden birinin yakalanmamak için iç çamaşırıyla çatıda kendini gizlemeye çalıştığı görüldü. Durumu fark eden dron ekibi, diğer ekiplere bilgi vererek şüphelinin yakalanmasını sağladı.(DHA)

Mersinde tefecilere şok operasyon Çatıda saklanırken yakalandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mersin#Polis#Tefeci

BAKMADAN GEÇME!