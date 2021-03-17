MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMersin'de 'tefeci' operasyonu: 6 gözaltı
GeriGündem Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 6 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)
Haber Giriş: 17.03.2021 - 16:01 | Son Güncelleme:

Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 6 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 6 gözaltı

MERSİN'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilik yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik geniş kapsamlı çalışma başlattı. Yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Mersin merkez ve Erdemli ilçesinde 7 ev ile 5 iş yerine operasyon düzenlendi. H.A., A.Ö., A.Ç., Y.Z., R.L. ve M.Ç. gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca 1 pompalı tüfek, 800 litre etil alkol, çeşitli dokümanlar ile dijital materyaller ele geçirildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi