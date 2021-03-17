Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 6 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilik yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik geniş kapsamlı çalışma başlattı. Yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Mersin merkez ve Erdemli ilçesinde 7 ev ile 5 iş yerine operasyon düzenlendi. H.A., A.Ö., A.Ç., Y.Z., R.L. ve M.Ç. gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca 1 pompalı tüfek, 800 litre etil alkol, çeşitli dokümanlar ile dijital materyaller ele geçirildi.

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