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Mersin'de tatil sitesi başkanına silahlı saldırı: O anlar kamerada

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#Murat Özbolat#Tatil Sitesi#Erdemli
Mersinde tatil sitesi başkanına silahlı saldırı: O anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2026 11:22

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir tatil sitesinin yönetim kurulu başkanı Murat Özbolat, masasında oturduğu sırada içeri giren kasklı şüphelinin tabancalı saldırısında bacaklarından yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından jandarma ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, dün saat 15.30 sıralarında, Kargıpınarı Mahallesi'ndeki tatil sitesinde meydana geldi. Sitenin yönetim kurulu başkanı Murat Özbolat, masasında otururken odaya giren kasklı şüphelinin tabancalı saldırısına uğradı. Özbolat'a birkaç el ateş eden saldırgan, kaçtı. Özbolat, bacaklarından yaralandı.

Mersinde tatil sitesi başkanına silahlı saldırı: O anlar kamerada

İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Özbolat, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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#Murat Özbolat#Tatil Sitesi#Erdemli

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