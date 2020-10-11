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Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin) (DHA)
Haber Giriş: 11.10.2020 - 15:50 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Mersin'de feci kaza: Bir kişi öldü, çok sayıda yaralı var

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Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında Bedriye Kaya öldü, 28 işçi yaralandı.

Kaza, Erdemli ilçesine bağlı Köserelli Mahallesi, Devrent mevkiinde meydana geldi. Ceyhan Koç yönetimindeki 81 EG 437 plakalı işçi taşıyan midibüs iddiaya göre fren boşalması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi.

Kaza sonrasında vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Kazada 6'sı ağır 28 işçi yaralanırken, işçilerden Bedriye Kaya'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri... Mersinde feci kaza: Bir kişi öldü, çok sayıda yaralı var

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