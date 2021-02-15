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Gündem
Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 15.02.2021 - 17:16 | Son Güncelleme:

Mersin’de tarihi eser operasyonu

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Mersin’de tarihi eser operasyonu
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MERSİN'in Erdemli ilçesinde tarihi eser niteliği taşıyan, çeşitli boyutlarda 12 fosil ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Mersin’de tarihi eser operasyonu
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, savcılık talimatıyla Tömük Mahallesi’ndeki bir eve operasyon yaptı. Ev ve eklentilerinde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan, çeşitli boyutlarda 12 fosil ele geçirildi.

Olayla ilgili ismi açıklanmayan ev sahibi şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

 

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