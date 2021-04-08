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Gündem
MERSİN (AA)
Haber Giriş: 08.04.2021 - 09:22 | Son Güncelleme:

Mersin'de tarihi eser niteliğinde 56 sikke ve 7 obje ele geçirildi

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Mersin'de tarihi eser niteliğinde 56 sikke ve 7 obje ele geçirildi

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 56 bronz sikke ve 7 metal obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre, ekipler ilçede 2 şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.
Takibe alınan şüphelilerin aracında, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 56 bronz sikke ve 7 metal obje bulundu.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Ele geçirilen sikke ve objeler, Mersin Müzesi yetkililerine teslim edildi.

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