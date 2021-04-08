Mersin'de tarihi eser niteliğinde 56 sikke ve 7 obje ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ekipler ilçede 2 şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.

Takibe alınan şüphelilerin aracında, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 56 bronz sikke ve 7 metal obje bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ele geçirilen sikke ve objeler, Mersin Müzesi yetkililerine teslim edildi.





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