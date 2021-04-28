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Gündem
AA
Haber Giriş: 28.04.2021 - 12:28 | Son Güncelleme:

Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda kılıç ele geçirildi

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Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda kılıç ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen ve "lejyoner kılıcı" olarak adlandırılan parça ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir şüphelinin tarihi eser satmak için müşteri aradığı istihbaratına ulaşan ekipler çalışma başlattı.

Şüphelinin ikametine düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen ve "lejyoner kılıcı" olarak adlandırılan parça ele geçirildi.

Eser, incelenmek üzere Tarsus Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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