Mersin'de tamamen ücretsiz oldu! Aileler başvurabilecek

Haberin Devamı

Mersin’de Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, çocukların ilkokul hayatına daha sağlıklı ve güçlü bir başlangıç yapabilmeleri amacıyla ücretsiz Metropolitan Okul Olgunluğu Testi uygulamasına başladı.

OKUL OLGUNLUĞU TESTİ NEDİR?

Bu test; çocuğun bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimini değerlendirerek ilkokula hazır olup olmadığını objektif şekilde ölçmeyi hedefliyor. El-göz koordinasyonu, sayı ve simge bilgisi, dil gelişimi, dinleme ve dikkat becerisi gibi birçok alanda yapılan değerlendirmeler sayesinde, çocukların gelişim düzeyleri uzman psikolog eşliğinde birebir görüşmeler ve klinik gözlemlerle tespit ediliyor.

Haberin Devamı

“Akdeniz Belediyesi olarak çocukların ilkokula hazırbulunuşluk düzeylerini değerlendirebilmek ve ihtiyaç duydukları desteği zamanında sunabilmek adına ailelerimize danışmanlık sağlıyoruz. Değerlendirmeleri yaparken Metropolitan Okul Olgunluğu Testini uyguluyoruz. Ancak süreci sadece testle sınırlandırmıyoruz. Her uygulamamızda çocuğun genel gelişimi ve psikolojik durumu üzerine klinik gözlem, uzman değerlendirmesi ve ebeveyn danışmanlığı ile ailelerimize çok yönlü bir yaklaşım sunuyoruz. Tüm bu değerlendirmeler neticesinde, çocuğun desteklenmesi gereken alanları aile ile paylaşılıyor, okula başlama süreci hakkında danışmanlık sağlanıyor ve eğer gelişimsel bir risk ya da gecikme söz konusu ise, gerekli yönlendirmeleri titizlikle sağlıyoruz.”

Özellikle okula başlama aşamasında çocukların eksik olduğu yönlerin belirlenmesi ve bu alanlarda desteklenmeleri, okul hayatlarına daha sağlam bir temel ile başlamalarını sağlayan Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü hizmet binasında ve kültür-sanat evlerinde, talep eden ailelerin çocuklarına ücretsiz olarak uygulanıyor.