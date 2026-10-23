Mersin'de sulama kanalında ölü bulundu

Mersin'in Silifke ilçesindeki sulama kanalında 37 yaşındaki Osman Yüksel'in cansız bedeni bulundu.
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Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Kabasakallı Mahallesi'nden geçen sulama kanalında erkek cesedi görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, cesedin Osman Yüksel'e ait olduğunu belirledi. Yüksel'in cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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