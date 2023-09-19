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Mersin'de suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı

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#Operasyon#Mersin#Suç Örgütü
Mersinde suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2023 07:28

Mersin'de yaralama ve kurşunlama olaylarını gerçekleştiren organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 17 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde silahlı yaralama, genel güvenliği tehlikeye sokma, kurşunlama, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçlarını organize olarak işleyen suç örgütünü deşifre etti. Soruşturma kapsamında ise suç örgütüne üye oldukları öne sürülen 17 kişi belirlendi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından 130 polisin katılımıyla dron destekli şafak operasyonu düzenlendi.

Mersinde suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı

Demir kapıları özel harekat timlerince koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerde arama yapan ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına alırken, çeşitli suç unsurlarına ise el konuldu.

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Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü

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#Operasyon#Mersin#Suç Örgütü

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