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Mersin'de spor salonunda dehÅŸet: KadÄ±nÄ±n boÄŸazÄ±nÄ± sÄ±ktÄ±ÄŸÄ± anlar kamerada

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#Mersin#KadÄ±n Åžiddeti#Güvenlik KamerasÄ±
Mersinde spor salonunda dehÅŸet: KadÄ±nÄ±n boÄŸazÄ±nÄ± sÄ±ktÄ±ÄŸÄ± anlar kamerada
OluÅŸturulma Tarihi: AÄŸustos 27, 2026 08:30

Mersinâ€™de spor salonunda bir kiÅŸinin tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kadÄ±nÄ±n boÄŸazÄ±nÄ± sÄ±ktÄ±ÄŸÄ±, baÅŸka bir kadÄ±nÄ±n araya girerek engel olduÄŸu anlar kameraya yansÄ±dÄ±.

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Olay, 5 Haziran gÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸle saatlerinde merkez YeniÅŸehir ilÃ§esi Ã‡iftlikkÃ¶y Mahallesi Ali Kaya Mutlu Caddesi'nde meydana geldi. Spor salonuna gelen Aylin D. (33) ile KÃ¼rÅŸat T. (33) arasÄ±nda bilinmeyen nedenle tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda KÃ¼rÅŸat T., Aylin D.â€™nin boÄŸazÄ±nÄ± sÄ±ktÄ±. Bu sÄ±rada salonda bulunan baÅŸka bir kadÄ±n araya girerek KÃ¼rÅŸat T.â€™yi uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

KÃ¼rÅŸat T. olaydan sonra Aylin D.â€™nin ÅŸikayeti Ã¼zerine Cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n talimatÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen KÃ¼rÅŸat T., Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkeme tarafÄ±ndan adli kontrol ÅŸartÄ± ile serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Mersinde spor salonunda dehÅŸet: KadÄ±nÄ±n boÄŸazÄ±nÄ± sÄ±ktÄ±ÄŸÄ± anlar kamerada

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Ã–te yandan olay, spor salonunun gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde taraflarÄ±n tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, KÃ¼rÅŸat T.â€™nin, Aylin D.â€™nin boÄŸazÄ±nÄ± sÄ±ktÄ±ÄŸÄ±, bu sÄ±rada salonda bulunan baÅŸka bir kadÄ±nÄ±n araya girdiÄŸi anlar yer aldÄ±.Â

Mersinde spor salonunda dehÅŸet: KadÄ±nÄ±n boÄŸazÄ±nÄ± sÄ±ktÄ±ÄŸÄ± anlar kamerada

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#Mersin#KadÄ±n Åžiddeti#Güvenlik KamerasÄ±

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