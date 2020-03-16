Mersin'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Dalakdere Mahallesindeki bir lokantada meydana geldi. Para meselesi yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunan iki grup lokantada karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kurşunların isabet ettiği 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Umut Güneş (35) hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Diğer 3 yaralının tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Olayın ardından polis ekipleri, kavgaya karıştığı iddiasıyla 6 kişiyi gözaltına aldı.