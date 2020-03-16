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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)
Haber Giriş: 16.03.2020 - 10:47,Son Güncelleme:/

Mersin'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

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Mersin'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
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MERSİN'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Dalakdere Mahallesindeki bir lokantada meydana geldi. Para meselesi yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunan iki grup lokantada karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kurşunların isabet ettiği 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Umut Güneş (35) hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Diğer 3 yaralının tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Olayın ardından polis ekipleri, kavgaya karıştığı iddiasıyla 6 kişiyi gözaltına aldı.

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