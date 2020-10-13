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AA
Haber Giriş: 13.10.2020 - 01:26 | Son Güncelleme:

Mersin'de silah sesleri! Yaralılar var

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Mersin'de silah sesleri! Yaralılar var
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Mersin'in Mezitli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

E.Ö. (43) ve H.S. (29) arasında Menderes Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ö, H.S'ye av tüfeğiyle ateş açtı.

Kavgada E.Ö. de H.S. de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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