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Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonu: 17 gözaltı

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#Mersin#Silah Kaçakçılığı#Operasyon
Mersinde silah kaçakçılığı operasyonu: 17 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2022 09:56

Mersin'de silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen 17 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı, firari 5 şüpheli aranıyor.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 'silah ve mühimmat kaçakçılığı' suçuna yönelik yapılan çalışma kapsamında 22 şüpheli tespit edildi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonda 17 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 19 tabanca ve 52 fişek ele geçirildi. Ayrıca silah yapımında kullanılan 1 mengene, 1 taşlama makinesi, 1 spiral, 1 matkap, 3 tabanca namlusu ile 42 uyuşturucu hap ve 150 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri için emniyete götürüldü. Firari 5 şüphelinin yakalanması çalışmalar ise sürdürülüyor. 

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#Mersin#Silah Kaçakçılığı#Operasyon

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