Mersin'de sıcaklık ani düştü, meyve bahçeleri zarar gördü

Bölgede son günlerde yaşanan ani hava durumu değişimlerinin ardından çiftçiler, ürünlerinin zarar gördüğünü belirtti. Bin ağaçlık elma bahçesi sahibi çiftçi Kadir Bostan (50), 'çiy' adı verilen kırağının donarak hava sirkülasyonu olmayan çukur bölgelere çökmesi ile oluşan dondan dolayı bölgede tonlarca meyvenin zarar gördüğünü söyledi.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) don sigortası yaptıramadıklarını kaydeden Bostan, ''29 Mayıs’ta ovamızda güçlü bir don oldu, 50 yaşındayım ve ömrümde böyle bir olay görmedim. Elma ağaçlarının üzerindeki meyvelerin tamamına yakını dondan zarar gördü. Tonlarca ürün kaybımız var. Devlet büyüklerimizden yardım etmelerini istiyoruz'' diye konuştu