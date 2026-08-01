Mersin'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı; araç kullanılamaz hale geldi

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Silifke-Mut kara yolu üzerinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Şoför, otobüsü yol kenarına park edip yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.