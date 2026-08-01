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Mersin'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı; araç kullanılamaz hale geldi

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#Mersin#Otobüs#Yangın
Mersinde seyir halindeki yolcu otobüsü yandı; araç kullanılamaz hale geldi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2026 10:23

Mersin'in Silifke ilçesinde Silifke-Mut kara yolunda seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkan yolcu otobüsündeki yolcular şoför tarafından tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs tamamen kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Silifke-Mut kara yolu üzerinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Şoför, otobüsü yol kenarına park edip yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mersinde seyir halindeki yolcu otobüsü yandı; araç kullanılamaz hale geldi

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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#Mersin#Otobüs#Yangın

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