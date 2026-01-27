×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Mersin'de servis minibüsü uçuruma yuvarlandı; 1’i ağır 13 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#Minibüs#Trafik Kazası
Mersinde servis minibüsü uçuruma yuvarlandı; 1’i ağır 13 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2026 22:31

Mersin’in Erdemli ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği işçisi servisi minibüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 1’i ağır 13 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, akşam saatlerinde Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi’nde otoyol çalışmasının sürdüğü şantiye yolunda meydana geldi. A.A.'nın kontrolünü kaybettiği 46 K 5044 plakalı işçi servisi minibüsü, yoldan çıkarak yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Arazinin engebeli yapısı ve yağışlı hava koşulları nedeniyle kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülürken, iş makinelerinin de desteğiyle yaralılar uçurumdan yukarı taşınarak ambulanslara ulaştırıldı. Kazada sürücü ve araçtaki 12 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan bir yaralı ise buradaki ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Haberin Devamı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mersin#Minibüs#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!