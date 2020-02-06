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Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin) (DHA)
Haber Giriş: 06.02.2020 - 12:06,Son Güncelleme:/

Mersin'de selde mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

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Mersin'in Silifke ilçesine bağlı yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak yağmurda sel sularında mahsur kalan servis minibüsündeki 5 öğrenci ve şoför kurtarıldı.

Mersin’de beklenen yağış Silifke ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Sabah saatlerinde sağanak halde başlayan yağmur yer yer sel ve taşına neden oldu.

Yollar, menfezler ile küçük köprülerde yaşanan taşkın nedeni ile ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Keşlitürkmenli Mahallesi’nde okul servisi, sel suları arasında mahsur kaldı.

Sürücüsünün yardım talebi üzerine bölgeye jandarma ve Büyükşehir Belediyesi Silifke İtfaiye Gruplar Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, servis ile içindeki 5 öğrenci ve şoförü kurtardı.

Mersinde selde mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

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