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MERSİN (İHA)
Haber Giriş: 14.03.2020 - 14:44,Son Güncelleme:/

Mersin'de sel suları mahalle yolunu kapattı

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Mersin'de sel suları mahalle yolunu kapattı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde Limonlu Deresi'ne gelen sel sularının debisi yükseldi, Limonlu-Kayacı Mahalle yolunu trafiğe kapatıldı. Yetkililer herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yolun kullanılmaması gerektiği çağrısında bulundu. Sel sularının zarar verdiği içme suyu hatlarının onarılması için belediye ekiplerinin çalışması ise sürüyor.

Mersinde sel suları mahalle yolunu kapattı
İlçede 2 gündür devam eden sağanak yağış ve yüksek kesimlerde eriyen kar Limonlu Deresi'ne taşkın sel suyu olarak ulaştı. Debisi yükselen dereden taşan sular tarım alanları ve piknik alanlarını sular altında bıraktı.

Piknik alanları ve tesislerde su altında kaldı

İçme suyu hatlarına da zarar verdi. Sel sularından dünyaca meşhur Kayacı Vadisi'ndeki piknik alanları da nasibini aldı. Tesisler sular altında kaldı. Tesisi bekleyen bir köpek ise mahsur kaldığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı, ancak köpek sel sularında tekrar yüzerek bağlı olduğu yere ulaşıp, koruduğu alandan ayrılmak istemedi.
Limonu Sulama Kooperatifi Başkanı Bünyamin Ergün, Limonlu-Kayacı Mahalle yolunun sel suları sebebiyle kapalı olduğunu belirtti. Tarım alanlarının da sel sularından etkilendiğini ifade eden Ergün, özellikle muz seralarında hasarlar oluştuğunu dile getirdi.

 

 

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