Mersin’de ’sazan sarmalı’ yöntemiyle 51 kişiyi dolandıran 3 zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemlerini kullanarak işleyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin, sosyal medya platformu üzerinden ’sazan sarmalı (işlerini birbirine dolaştırma)’ diye tabir edilen yöntemi kullanarak Suriyeli göçmenler adına açtırdıkları telefon hattından otomotiv yedek parça siparişi aldıkları ancak alıcı tarafından paranın verilen hesaba aktarılmasının ardından siparişi iptal ederek alıcıları mağdur ettikleri belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemi kullanarak 51 vatandaşı dolandırdığını tespit eden ekipler, Mersin ve Adana’da adresi belirlenen 3 şüphelinin adresine baskın yaptı. Şüpheliler gözaltına alınırken adreslerinde yapılan aramada 4 adet cep telefonu, 4 adet sim kart, 2 adet hafıza kartı, 10 adet banka kartı ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.