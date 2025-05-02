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Eski vali ile emekli albay suçüstü yakalandı

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#Mersin#Kazı#Define
Eski vali ile emekli albay suçüstü yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2025 17:51

Mersin'in Gülnar ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla aralarında eski vali H.B. ile emekli jandarma albayı A.A’nın olduğu 6 kişi yakalandı. Eski vali, kimlik tespitinin diğer şüpheliler ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülnar'ın Beydilli Mahallesi Kalecik mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, yaptığı baskında park halindeki 07 HKH 55 ve 06 FK 4555 plakalı otomobillere binmek isteyen eski vali H.B. ve emekli jandarma albay A.A. ile M.T., A.Ü., H.A. ve E.Y.’yi yakaladı. Eski vali H,B., hakkında soruşturma izni verilmesi için kimlik tespitin ardından serbest bırakıldı. Emekli jandarma Albay A.A. ile diğer şüpheliler ifadelerinin ardından serbest kaldı.

Olay yerinde ele geçirilen kazı malzemelerine de el konuldu.

Eski vali ile emekli albay suçüstü yakalandı

Eski vali ile emekli albay suçüstü yakalandı

 

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#Mersin#Kazı#Define

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