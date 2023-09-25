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Mersin'de saka kuşlarını avlayan 2 kişiye ceza yağdı

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#Saka Kuşu#Kaçak Av#Mersin
Mersinde saka kuşlarını avlayan 2 kişiye ceza yağdı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2023 09:34

Mersin Erdemli'de çok sayıda saka kuşunu avlayan 2 şüpheli tespit edilip yakalandı. Yakalanan şüphelilere 73 bin 456 TL para cezası kesilirken, saka kuşları tekrar doğal ortamına salındı.

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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karahıdırlı Mahallesi'nde çalışma yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürlüğü Erdemli Şefliğine bağlı Av Koruma ve kontrol ekipleri, bazı şahısların saka kuşu avladığı bilgisine ulaştı. Bölgeye giden ekipler, yakalanıp kafeslere yerleştiren kuşlarla 2 şahsı suç üstü yakaladı. Yakalanan şahıslara 73 bin 456 TL para cezası kesildi. Saka kuşlarına el koyan ekipler, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra hayvanları doğal ortamına bıraktı. Sahada çalışmasına gece ve gündüz devam eden ekipler ayrıca biri 4-5 metrelik ağaca yerleştirilmiş iki farklı noktada bıldırcın avında kullanılan ses cihazı ele geçirdi. Ele geçirilen cihazlar imha edilirken, gerekli soruşturmanın da başlatıldığı bildirildi.

Mersinde saka kuşlarını avlayan 2 kişiye ceza yağdı

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DKMP Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, "Av koruma ve kontrol ekiplerimiz tarafından Karahıdırlı Mahallesi'nde yasa dışı saka avı yapan 2 kişiye cezai işlem uyguladık. Toplamda 73 bin 456 lira para cezası kestik. Saka kuşlarına el koyduk. Gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra doğal ortamına tekrar saldık. Ayrıca bıldırcın avı için ses cihazları kuruluyor, bunları da topladık" dedi.

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#Saka Kuşu#Kaçak Av#Mersin

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