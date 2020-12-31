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Gündem
MERSİN (AA)
Haber Giriş: 31.12.2020 - 15:00 | Son Güncelleme:

Mersin'de sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

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Mersin'de sahte içki operasyonu: 4 gözaltı
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Mersin'in Toroslar ve Silifke ilçelerinde düzenlenen operasyonda 90 litre sahte içki ve 246 litre etil alkol ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Yılbaşı öncesi çalışma yapan polis ekipleri, Toroslar ilçesi Nusratiye Mahallesi'nde bir şüphelinin sahte içki ürettiği bilgisi üzerine belirlediği adrese operasyon düzenledi.
Şüphelinin evinde 246 litre etil alkol, 30 litre sahte içki ele geçirildi, zanlı H.A. gözaltına alındı.
Silifke ilçesinde de jandarma ve polis ekiplerince 60 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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