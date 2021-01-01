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MERSİN, (DHA)
Haber Giriş: 01.01.2021 - 11:41 | Son Güncelleme:

Mersin'de sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

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Mersin'de sahte içki operasyonu: 3 gözaltı
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MERSİN'in Silifke ilçesinde opersayon yapan jandarma ekipleri, 17 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan 42 litre alkol ele geçirdi, 3 kişiyi gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya sürmek üzere sahte içki üreten kişilere yönelik çalışma başlattı. İlçeye bağlı Ulugöz ve Bucaklı Mahallesi'ndeki 3 adreste sahte içki üretildiği bilgisine ulaşan ekipler, operasyon düzenledi. Adreslerde arama yapan ekipler, 17 litre sahte içki, içki yapımında kullanılan 42 litre alkol ile 42 adet anason kiti ele geçirdi. Konuyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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