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Mersin'de sahilde tepki çeken görüntü! Soruşturma başlatıldı

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#Mersin#Terör#Savcılık
Mersinde sahilde tepki çeken görüntü Soruşturma başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 13:39

Mersin'de terör yandaşı bir grubun terörist başı 'Abdullah Öcalan' sloganları eşliğinde sahil kenarında halay çektikleri görüntülerin sosyal medyada paylaşılması büyük tepki çekti. Görüntülerdeki kişilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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Mersin'de sahil kenarında bir grup terör yandaşı tarafından çekilen halay görüntüleri büyük tepki çekti. Terörist başı Abdullah Öcalan'ı övücü sloganlar eşliğinde halay çeken yaklaşık 15 kişilik grubun 'terör halayı', sosyal medyada yayınlandı.

Gece saatlerinde çekildiği anlaşılan skandal görüntülerin ardından harekete geçen Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, görüntülerdeki kişilerin kimliklerinin tespiti için Mersin Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

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#Mersin#Terör#Savcılık

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