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Gündem
Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)
Haber Giriş: 25.08.2021 - 13:01 | Son Güncelleme:

Mersin'de sağlık çalışanlarına saldırı! O anlar kamerada

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Mersin'de özel bir hastanede hayatını kaybeden koronavirüs hastasının yakınları, 3 sağlık çalışanını darbetti. O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Merkez Mezitli ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki özel bir hastanede 24 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenilen koronavirüs hastası H.Ç.'nin yaşamını yitirmesi üzerine yakınları hastaneye gitti. H.Ç.’nin bazı yakınları doktor Ö.D., başhemşire Ü.Ü. ile hemşire M.K.'yi darp etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, hastane ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif yaralanan 3 sağlık çalışanı ayakta tedavi edildi. Sağlık çalışanları darp raporu alırken, karakola giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.

KAMERALAR GÖRÜNTÜLEDİ

Öte yandan, şüphelilerin sağlık çalışanlarını darp anları hastanenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde hastane girişinde sağlık çalışanlarını darp edenleri, çevredekiler sakinleştirmeye çalışıyor. Daha sonra saldırganların elinden kurtulan 3 sağlık çalışanı, hastanenin arkasına doğru kaçmaya çalışırken, şüpheliler de onları kovalıyor.

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