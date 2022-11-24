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Mersin'de sağanak... Giriş katları su bastı

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#Mersin#Sağanak#Su Baskını
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 15:26

Mersin'de, aniden bastıran şiddetli yağmur etkili olurken, bazı binaların giriş katlarında su baskınları yaşandı.

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Kentte, öğle saatlerinden sonra sağanak etkili oldu. Özellikle Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi tatil beldesinde, su baskınları meydana geldi.

Yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluşurken, bazı binaların giriş katlarını su bastı. İhbarla harekete geçen ekipler, su tahliyesi için çalışma başlattı.

SİLİFKE'YE DOLU YAĞDI

Mersin'in Silifke ilçesinde dolu etkili olurken, tarım alanları ile seralar zarar gördü. Bölgede inceleme yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı. Yetkililer, yağışların süreceğini belirterek, çifçileri uyardı.

Mersinde sağanak... Giriş katları su bastı

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#Mersin#Sağanak#Su Baskını

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