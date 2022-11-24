Mersin'de sağanak... Giriş katları su bastı

Güncelleme Tarihi:
Kentte, öğle saatlerinden sonra sağanak etkili oldu. Özellikle Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi tatil beldesinde, su baskınları meydana geldi.
Yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluşurken, bazı binaların giriş katlarını su bastı. İhbarla harekete geçen ekipler, su tahliyesi için çalışma başlattı.
SİLİFKE'YE DOLU YAĞDI
Mersin'in Silifke ilçesinde dolu etkili olurken, tarım alanları ile seralar zarar gördü. Bölgede inceleme yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı. Yetkililer, yağışların süreceğini belirterek, çifçileri uyardı.