Mersin'de rüşvet operasyonuna 3 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Mezitli, Yenişehir ve Toroslar ilçelerinde işgal ettikleri hazine arazileri için geriye dönük 5-10 yıllık ecrimisil bedellerini ödemelerine yardımcı olarak, rüşvet karşılığında tapulaştırma işlemi yaptıkları iddia edilen 3'ü kamu çalışanı, 4 şüpheliyi takibe aldı. İki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından jandarma ekipleri şüphelilerin rüşvet trafiğini tespit etti. 4 şüpheli, dün jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgularının ardından 'rüşvet almak ve vermek' suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si kamu çalışanı 3 kişi tutuklandı, bir kamu çalışanı adli kontrolle serbest bırakıldı.