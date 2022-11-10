Mersin'de 'resmi evrakta sahtecilik' operasyonu: 30 gözaltı

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Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'resmi evrakta sahtecilik’, ‘rüşvet’, ‘kaçakçılık’ ve ‘tefecilik' suçlarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin taşıma ruhsatlı silah alabilmek için, kanun tarafından belirtilen şartları gerçekleştirmek adına sahte arıcılık faaliyet belgesinin düzenlendiğini belirledi.

Yaklaşık 6 aylık fiziki ve teknik takibin ardından Mersin merkezli Adana, İzmir ve Siirt'te 37 kişinin yakalanması yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 320 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon yapıldı. ​

Operasyonda 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda sahte evrakla taşıma ruhsatı alınmış 10 tabanca ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 7 kişinin yakalamasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.