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Mersin'de 'resmi evrakta sahtecilik' operasyonu: 30 gözaltı

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#Mersin#Resmi Evrakta Sahtecilik#Operasyon
Mersinde resmi evrakta sahtecilik operasyonu: 30 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2022 12:27

Mersin merkezli 4 ilde 'resmi evrakta sahtecilik', 'rüşvet’, ‘kaçakçılık’ ve ‘tefecilik' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

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Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'resmi evrakta sahtecilik’, ‘rüşvet’, ‘kaçakçılık’ ve ‘tefecilik' suçlarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin taşıma ruhsatlı silah alabilmek için, kanun tarafından belirtilen şartları gerçekleştirmek adına sahte arıcılık faaliyet belgesinin düzenlendiğini belirledi.

Yaklaşık 6 aylık fiziki ve teknik takibin ardından Mersin merkezli Adana, İzmir ve Siirt'te 37 kişinin yakalanması yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 320 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon yapıldı. ​

Operasyonda 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda sahte evrakla taşıma ruhsatı alınmış 10 tabanca ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 7 kişinin yakalamasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

 

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#Mersin#Resmi Evrakta Sahtecilik#Operasyon

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