Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Mersin'de pompalı tüfek dehşeti! Kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Pompalı Tüfek#Saldırı#Mersin
Mersinde pompalı tüfek dehşeti Kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 09:29

Mersin'in Tarsus ilçesinde M.G., tartıştığı komşuları olan 3 kardeşten 1'ini pompalı tüfekle vurarak öldürdü, 2'sini de ağır yaraladı.

Haberin Devamı

Olay, Yenice Özlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan (46), Harun (43) ve Ahmet (39) Demirkafa adlı kardeşler, dün sabah komşuları M.G. ile tartıştı. Mahallelinin araya girmesi ile kavga sona erdi. M.G., gece saatlerinde pompalı tüfekle kavga ettiği kardeşlerin evine gitti.

İddiaya göre zili çalan M.G., kapının açılması ile birlikte ateş açtı. Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kardeşlerden Ramazan Demirkafa, hayatını kaybetti, ağır yaralı 2 kardeşin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Polis, kaçan M.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pompalı Tüfek#Saldırı#Mersin

BAKMADAN GEÇME!

Depremin ardından 23 yıl: Marmarada süre azaldı mı Başka hangi bölgelerde büyük depremler bekleniyor

Depremin ardından 23 yıl: Marmara'da süre azaldı mı? Başka hangi bölgelerde büyük depremler bekleniyor?

#Deprem
8 uzman 1 soru Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi

8 uzman 1 soru! Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

#Altın Fiyatları
Korona bitmeden yeni virüs... Dr. Zhu Fengden flaş Langya açıklaması

Korona bitmeden yeni virüs... Dr. Zhu Feng'den flaş Langya açıklaması

#Langya Virüsü

BAKMADAN GEÇME!

Depremin ardından 23 yıl: Marmarada süre azaldı mı Başka hangi bölgelerde büyük depremler bekleniyor

Depremin ardından 23 yıl: Marmara'da süre azaldı mı? Başka hangi bölgelerde büyük depremler bekleniyor?

#Deprem
8 uzman 1 soru Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi

8 uzman 1 soru! Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

#Altın Fiyatları
Korona bitmeden yeni virüs... Dr. Zhu Fengden flaş Langya açıklaması

Korona bitmeden yeni virüs... Dr. Zhu Feng'den flaş Langya açıklaması

#Langya Virüsü