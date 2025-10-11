×
HABERLERGündem Haberleri

Mersin'de polis merkezinde kayınbiraderi tarafından darbedildi

Güncelleme Tarihi:

Mersinde polis merkezinde kayınbiraderi tarafından darbedildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2025 18:01

Mersin'de Mehmet T.'nin (48) polis merkezinde çocuğunun gözü önünde kayınbiraderi K.D. tarafından darbedildi. O anlar, güvenlik kamerasına yansırken Mehmet T., kayınbiraderi K.D.'den şikayetçi oldu.

Olay, Silifke ilçesindeki polis merkezinde meydana geldi. İddiaya göre; 2 çocukları olan Mehmet T. ve eşi M.T. (38), şubat ayında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı. Süreç devam ederken, eylül ayının ortalarında baba, şiddet gördüklerini ileri süren çocuklarından A.T. (10) ile birlikte polis merkezine gitti.

İfadesini veren Mehmet T., oğluyla dışarı çıkmak için kapıyı açtığı sırada kayınbiraderi K.D. ile karşılaştı. Mehmet T., oğluyla polis merkezinin iç kısmına kaçarken, kayınbiraderi tarafından da darbedildi. Olay, merkezdeki memurların müdahalesiyle sona erdi. Mehmet T., kayınbiraderi K.D.'den şikayetçi oldu.

Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde K.D.’nin, polis merkezinden çıkmak üzere olan baba Mehmet T.’ye saldırdığı anlar yer alıyor. 

