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Mersin'de PKK ve DEAŞ'a şafak operasyonu: 15 gözaltı kararı

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#Mersin#PKK#DEAŞ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2022 09:22

Mersin'de terör örgütleri PKK/KCK ile DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu düzenlendi. 15 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, belirlenen şahıslar gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütleri PKK/KCK ile DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 6 aylık fiziki ve teknik takip sonucunda, 11 PKK/KCK ile 4 DEAŞ şüphelisi belirlendi.

Mersinde PKK ve DEAŞa şafak operasyonu: 15 gözaltı kararı

Bu sabah operasyon için düğmeye basan ekipler, Özel Harekat ve dron desteğiyle 15 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Koç başlarıyla kapılar kırılarak girilen adreslerde, şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

Mersinde PKK ve DEAŞa şafak operasyonu: 15 gözaltı kararı

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Operasyon bölgelerinde Özel Harekat polisleri sokak giriş ve çıkışlarını tutarak, güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin, adreslerdeki aramaları devam ediyor.

Mersinde PKK ve DEAŞa şafak operasyonu: 15 gözaltı kararı

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#Mersin#PKK#DEAŞ

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