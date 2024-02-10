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Mersin'de PKK operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

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#PKK#Mersin#Operasyon
Mersinde PKK operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2024 17:04

Mersin'de jandarmanın terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde şehit olan askerlere yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı paylaşım yapan 1 şüpheli ile bir dönem terör örgütü adına silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 şüpheliyi tespit etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin ve Adana illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda materyal ile dokümana incelenmek üzere el kondu.

Mersinde PKK operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

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#PKK#Mersin#Operasyon

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