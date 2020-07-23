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MERSİN (İHA)
Haber Giriş: 23.07.2020 - 16:41,Son Güncelleme:

Mersin'de PKK/KCK/YPG operasyonu: 2 gözaltı

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Mersin'de PKK/KCK/YPG operasyonu: 2 gözaltı
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Mersin'de jandarma ekipleri, PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütüne yönelik düzenliği operasyonda, kaçak yollarla Türkiye'ye giren biri kadın 2 örgüt üyesini gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yaptığı araştırmada, Suriye'de terör örgütü adına silahlı faaliyetlerde bulunan ve daha sonra kaçak yollara Türkiye'ye giriş yapan 2 kişiyi belirledi. Bunun üzerine örgüt üyesi biri kadın 2 kişinin bulunduğu adrese şafak operasyonu gerçekleştiren ekipler, şahısları gözaltına aldı. Şüphelilerin evinde arama da yapan ekipler, örgütsel dijital malzeme ve dokümanlar ele geçirdi.
Örgüt üyesi 2 kişinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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