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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin) (DHA)
Haber Giriş: 17.02.2020 - 12:16,Son Güncelleme:/

Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

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Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümünü bahane ederek eylem yaptıkları ve sağlık merkezini yaktıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

PKK/KCK silahlı terör örgütü adına yayın yapan internet sitelerince örgüt mensuplarına verilen talimatlarla 15 Şubat Cumartesi günü akşam saatlerinde teröristbaşı Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümünü bahane ederek, ilçede çeşitli mahallelerde eylem yaptıkları tespit edilen ve Girne Mahallesi’nde bulunan Göçmen Sağlık Merkezi'ne molotoflu saldırıda bulunanlara yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerinin, istihbarat ekipleriyle birlikte sabaha karşı yaptığı operasyonda toplam 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 5 bin 800 adet kaçak sigara ele geçirildiği öğrenildi

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