Mersin'de 'pes' dedirten dolandırıcılık

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 'nitelikli dolandırıcılık, oto hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma, mala zarar verme, suç delillerini gizleme, yok etme, saklama' suçlarını işlediği tespit edilen 21 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Mersin merkezli Konya, Bursa, Kütahya, Osmaniye, Yozgat ve Mardin’de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, A.M.Y., H.Y., B,Y., M,K., F,K., H,K., M.H., H.C., Y.A., F.Y., V.Ç., K.Ç., E.A., M.M.Y., Z.G., M.D., A.U., H.G., M.K., E.T., Z.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin çalıntı, yakalama ve haciz şerhi bulunan araçların motor ve şasi numaralarını, aldıkları ağır hasarlı aracınkileri ile değiştirerek piyasaya sürdükleri, vatandaşları mağdur ettikleri ve haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

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