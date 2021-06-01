MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMersin'de 'pes' dedirten dolandırıcılık
GeriGündem Mersin'de 'pes' dedirten dolandırıcılık
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)
Haber Giriş: 01.06.2021 - 11:54 | Son Güncelleme:

Mersin'de 'pes' dedirten dolandırıcılık

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mersin'de 'pes' dedirten dolandırıcılık

MERSİN'de çalıntı, yakalama ve haciz şerhi bulunan araçların motor ve şasi numaralarını, yine satın aldıkları aynı marka ve modeldeki ağır hasarlı araçlarınki ile değiştirip piyasaya süren 21 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 'nitelikli dolandırıcılık, oto hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma, mala zarar verme, suç delillerini gizleme, yok etme, saklama' suçlarını işlediği tespit edilen 21 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Mersin merkezli Konya, Bursa, Kütahya, Osmaniye, Yozgat ve Mardin’de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, A.M.Y., H.Y., B,Y., M,K., F,K., H,K., M.H., H.C., Y.A., F.Y., V.Ç., K.Ç., E.A., M.M.Y., Z.G., M.D., A.U., H.G., M.K., E.T., Z.A. gözaltına alındı.

Mersinde pes dedirten dolandırıcılık

Şüphelilerin çalıntı, yakalama ve haciz şerhi bulunan araçların motor ve şasi numaralarını, aldıkları ağır hasarlı aracınkileri ile değiştirerek piyasaya sürdükleri, vatandaşları mağdur ettikleri ve haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi