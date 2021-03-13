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Gündem
AA
Haber Giriş: 13.03.2021 - 01:14 | Son Güncelleme:

Mersin'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

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Mersin'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Abdurrahman Şahin yönetimindeki 33 ACH 142 plakalı otomobil, Koyuncu Mahallesi Erdemli Ayrancı yolunda, karşı yönden gelen Kürşat Kır idaresindeki 33 VRS 45 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü

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