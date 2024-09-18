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Mersin'de otomobile silahlı saldırı: Ağabey hayatını kaybetti, kardeşi ağır yaralı

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#Mersin #Otomobil#Silahlı Saldırı
Mersinde otomobile silahlı saldırı: Ağabey hayatını kaybetti, kardeşi ağır yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 16:08

Mersin’in Toroslar ilçesinde seyir halindeki otomobile tabanca ile ateşte sürücü Ahmet Öncel (38) hayatını kaybederken, yanındaki kardeşi Talat Öncel ise ağır yaralandı.

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Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi 86005 Sokak’ta öğle saatlerinde seyir halinde olan otomobile, husumetlisi olduğu iddia edilen kimliği belirsiz kişi tarafından tabanca ile ateş açıldı.

Saldırıda sürücü Ahmet Öncel hayatını kaybederken, yanındaki kardeşi Talat Öncel ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Öncel, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bölgede çok sayıda boş kovan bulunurken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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#Mersin#Otomobil#Silahlı Saldırı

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