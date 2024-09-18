Mersin'de otomobile silahlı saldırı: Ağabey hayatını kaybetti, kardeşi ağır yaralı

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Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi 86005 Sokak’ta öğle saatlerinde seyir halinde olan otomobile, husumetlisi olduğu iddia edilen kimliği belirsiz kişi tarafından tabanca ile ateş açıldı.

Saldırıda sürücü Ahmet Öncel hayatını kaybederken, yanındaki kardeşi Talat Öncel ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Öncel, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bölgede çok sayıda boş kovan bulunurken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.