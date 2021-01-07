MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMersin'de otomobil yangını korkuttu
GeriGündem Mersin'de otomobil yangını korkuttu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Atike CEYLAN KAÇAR/DHA
Haber Giriş: 07.01.2021 - 17:17 | Son Güncelleme:

Mersin'de otomobil yangını korkuttu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mersin'de otomobil yangını korkuttu
Abone Olgoogle-news

Mersin’in Silifke ilçesinde otomobil, sokakta seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı. Paniğe neden olan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. 

Silifke ilçesi Gazi Mahallesi 6’ncı Sokak’ta Gökhan Çınar yönetimindeki 33 KR 692 plakalı otomobil, hareket halindeyken motor kısmından alev aldı. Durumu fark edip araçtan inen Çınar, önce kendi imkanları ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. Ancak yangının büyümesi üzerine itfaiyeye haber verdi. Otomobilden yükselen alevler, sokakta paniğe neden olurken, gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında, otomobil kullanılmaz hale geldi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle