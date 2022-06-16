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Mersin'de otomobil sulama kanalına düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

#Mersin#Anamur#Trafik Kazası
Mersinde otomobil sulama kanalına düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Anamur ilçesinde sulama kanalına düşen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, gece saat 04.30 sularında 23 Nisan Caddesi'nde otogar istikametinden merkeze doğru seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. Su dolu kanala ters bir şekilde düşen otomobilin içinde bulunan Barış Tekin ile Onur Çapkur dışarı çıkamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda 2 kişiyi araçtan çıkardı.

Hayatını kaybettiği belirlenen 2 kişinin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mersinde otomobil sulama kanalına düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

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#Mersin#Anamur#Trafik Kazası

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