Mersin’de otomobil, arıza nedeniyle duraklayan kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

#Mersin#Çamlıyayla#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2025 07:25

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada Ahmet Beybolat (77) yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Çamlıyayla- Tarsus karayolu Sarıkavak mevkisinde meydana geldi. Anış Beybolat yönetimindeki otomobil, arıza nedeniyle yolun sağında duraklayan Erkan A. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde otomobilde bulunan yolcu Ahmet Beybolat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Anış Beybolat ise hastaneye kaldırıldı. Ahmet Beybolat'ın cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. 

