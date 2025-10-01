Mersin’de otomobil, arıza nedeniyle duraklayan kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Haberin Devamı

Kaza, gece saatlerinde Çamlıyayla- Tarsus karayolu Sarıkavak mevkisinde meydana geldi. Anış Beybolat yönetimindeki otomobil, arıza nedeniyle yolun sağında duraklayan Erkan A. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde otomobilde bulunan yolcu Ahmet Beybolat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Anış Beybolat ise hastaneye kaldırıldı. Ahmet Beybolat'ın cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.