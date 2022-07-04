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Mersin'de ormanlar askerlere emanet

#Mersin#Orman#Asker
Mersinde ormanlar askerlere emanet

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando ve asayiş timleri yaz sezonunda çıkabilecek orman yangınlarına karşı devriye görevlerini sıklaştırdı.

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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler ormanlık alanlarda yangınları önlemek amacıyla havadan ve karadan denetimlerini sürdürüyor. Asayiş ekiplerinin yanı sıra komando timlerinin de katılımı ile kara yoluyla ulaşılan noktalarda devriye görevi yürüten ekipler, ulaşılması güç noktaları ise dron kullanarak kontrol ediyor.

Jandarma ekipleri, oluşturduğu kontrol noktalarında ise araçları ve sürücüleri kontrol ederek, orman yangınlarına karşı uyarıyor.

Yetkililer, yaz boyunca denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.

Mersinde ormanlar askerlere emanet

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#Mersin#Orman#Asker

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