Mersin'de orman yangını

Mersinde orman yangını
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2025 13:01

Mersin'in Anamur ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Öte yandan Sinop'un Durağan ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Mersin Anamur ilçesinin Aşağı Kükür Mahallesi'nde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme helikopterleri ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.

SİNOP'TAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Durağan ilçesine bağlı Köklen köyündeki kayalık ve sarp arazide, dün saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangını fark eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Ekipler, bölgedeki zorlu arazi şartları nedeniyle yangına karadan doğrudan müdahale edilemedi. Yangın söndürme çalışmalarına havadan 4 adet helikopter destek verirken, karadan ise toplam 60 araç ve 225 personel görev aldı. Yangın, ekiplerin koordineli çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

'YANGININ ENERJİSİ VE DİRENCİ BÜYÜK ÖLÇÜDE KIRILMIŞTIR'

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sinop Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi’ni ziyaret ederek, bölgedeki yangının güncel durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Vali Özarslan, yaptığı açıklamada, “Yangınla mücadele eden ekiplerimizin özverili ve kararlı çalışmaları sayesinde yangının enerjisi ve direnci büyük ölçüde kırılmıştır. Kontrol altına alınan yangın sahasında soğutma faaliyetlerimiz devam ediyor” dedi.

