×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Mersin'de orman yakan 2 şüpheli tutuklandı! Benzin aldıkları anlar kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Orman Yangını#Mersin#Anamur
Mersinde orman yakan 2 şüpheli tutuklandı Benzin aldıkları anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2025 12:16

Mersin'in Anamur ilçesinde kasten orman yaktığı belirlenen Sinan Kedi ve Serkan Yıldız, gözaltına alındı. Şüphelilerin akaryakıt istasyonundan şişelerle benzin aldıkları anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Demirören Mahallesi Çamlıpınar Tenzile mevkisinde dün orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler, büyümeden söndürüldü. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerinin başlattığı inceleme sonucunda, bir akaryakıt istasyonundan şişelerle benzin alan Sinan Kedi ve Serkan Yıldız'ın yangın çıkardığı tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler, saklandıkları adreste gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sinan Kedi ve Serkan Yıldız, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı. Diğer yandan şüphelilerin akaryakıt istasyonundan şişelerle benzin aldıkları anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Gözden KaçmasınOrman yangınları neden faciaya dönüyor... Son 10 yılda 2 kat arttıOrman yangınları neden faciaya dönüyor... Son 10 yılda 2 kat arttıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Orman Yangını#Mersin#Anamur

BAKMADAN GEÇME!