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Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)
Haber Giriş: 11.01.2021 - 13:04 | Son Güncelleme:

Mersin'de okullarda bayrak töreni

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Mersin'de okullarda bayrak töreni
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MİLLİ Eğitim Bakanlığı kararıyla Mersin'de tüm okullarda saat 10.00'da bayrak töreni düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine Mersin'de bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 10.00’da ders zili çaldı. Öğretmen ve okul personelinin katıldığı törenle İstiklal Marşı okundu, çevredeki vatandaşlar da saygı duruşunda bulundu. Bazı vatandaşlar da evlerinin balkonlarından bayrak törenine destek verdi.

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