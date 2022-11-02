Mersin’de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 6’sı öğrenci 10 yaralı

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Kaza, saat 18.00 sıralarında merkez Yenişehir ilçesine bağlı Kocavilayet Mahallesi 21’inci cadde kesişiminde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Seren Kesici yönetimindeki 33 AIM 504 plakalı servis aracı, 33 DKV 71 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis aracı yan yatarken, ihbar üzerine kaza yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Servis aracından yaralı olarak çıkartılan 6 çocuk ve ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Öğrenci servisi sürücüsü Seren Kesici ve yanında bulunan hostes S.M. ile otomobilde yolcu konumundaki İ.M.D. hafif şekilde yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.



KAZA ANI KAMERADA



Öte yandan kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; caddede ilerleyen servis aracının otomobille çarpıştıktan sonra yan yattığı yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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