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Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 08.08.2020 - 12:49,Son Güncelleme:

Mersin'de oğlu ve torunlarıyla yüzen kadın, akıntıya kapılıp, kayboldu

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Mersin'de oğlu ve torunlarıyla yüzen kadın, akıntıya kapılıp, kayboldu
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MERSİN'in Anamur ilçesinde, oğlu ve torunları ile birlikte denize giren Döndü Küçük (57), akıntıya kapılarak, kayboldu. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, Ören Burnu açıklarında arama başlattı. Bugün de süren arama çalışmaları kapsamında, dalgıçlar kayalıklar ile kıyı şeridini kontrol ediyor.

Tatil yapmak için Ankara'dan Mersin'in Anamur ilçesine gelen Döndü Küçük, dün saat 16.00 sıralarında, Ören Burnu'ndaki kayalıklardan denize girdi. Oğlu ve iki torunu ile bir süre yüzen Küçük, akıntıya kapıldı. Oğlu ve torunları ise akıntıdan kayalıklara tutunarak, kurtuldu. Anne Küçük, gözden kaybolurken, adı öğrenilemeyen oğlu, Sahil Güvenlik ile jandarmayı aradı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, Ören Burnu açıklarında arama başlattı. Bugün de süren arama çalışmaları kapsamında, dalgıçlar kayalıklar ile kıyı şeridini kontrol ediyor.  

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında da aynı yerde Ayhan Şeker (49) ve bir kadın akıntıya kapılarak kaybolmuş, cesetleri 3 gün sonra Alanya Sahili'nde bulunmuştu.

Mersinde oğlu ve torunlarıyla yüzen kadın, akıntıya kapılıp, kayboldu

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