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Gündem
Mustafa GÜMÜŞ/GÜLNAR (Mersin), (DHA)-
Haber Giriş: 02.04.2021 - 17:49 | Son Güncelleme:

Mersin'de nisan ayında kar sürprizi

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Mersin'de nisan ayında kar sürprizi

Mersin'in Gülnar ilçesinde ilkbaharın habercisi olan nisan ayında kar yağdı.

Gülnar’da yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, alçak kesimlerde ise yağmur etkisini gösterdi. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, kar yağışı ara ara devam ediyor.

Vatandaşlar kış aylarının kurak geçmesi nedeniyle sevinirken, çiçek açan meyve ağaçlarının dondan etkilenme riskine karşı da endişe ettiklerini belirtti.

Mersinde nisan ayında kar sürprizi

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